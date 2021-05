UN: 38.000 Palestinaca raseljeno zbog izraelskih napada na Gazu

Ujedinjene nacije saopštile su da je više od 38.000 Palestinaca raseljeno u pojasu Gaze zbog izraelskih udara iz vazduha i da ih je više od 2.500 ostalo bez krova nad glavom.

Portparol UN Stefan Dižarik je danas izjavio da su raseljeni potražili zaštitu u 48 škola kojima rukovodi UN agencija za palestinske izbeglice (UNWRA).

On je naveo da je 41 obrazovna ustanova oštećena u Gazi.

„Snabdevanje strujom širom Gaze je smanjeno na šest do osam sati na dan u proseku. To ometa pružanje zdravstvene zaštite i drugih osnovnih potreba, uključujući vodu, hranu i sanitaciju“, rekao je on.

Kako je rekao portparol, Svetski program hrane je počeo da obezbedjuje vanrednu pomoć za više od 51.000 stanovnika Gaze.

Egipat koji takodje posreduje u cilju da se uspostavi prekid vatre je poslao kamione sa humanitarnom pomoći i medicinskim zalihama u pojas Gaze.

Jedan neimenovani egipatski zvaničnik je izjavio da je troje ranjenih Palestinaca danas prebačeno u bolnicu na egipatskom Sinajskom poluostrvu.

Oni su prebačeni preko graničnog prelaza Rafa u bolnicu u El Arišu.

To su prvi ranjenici koji će se lečiti u Egiptu od početka sukoba paletinskih ekstremista u Gazi i izraelske vojske 10. maja.

(Beta)

