Uragan Dorijan sravnio Bahame sa zemljom, ustremio se na Floridu (video)

Nakon razaranja na Bahamima, uragan Dorijan krenuo je ka Sjedinjenim Američkim Državama, a opasni vetrovi, jake kiše i poplave koje već pogađaju Floridu, proširiće se na Južnu i Severnu Karolinu.

Tropska oluja već je stigla do obale Floride, a iako više nema kategoriju pet, porasla je u obimu i olujni vetrovi zahvataju veću teritoriju, prenosi Vašington post.

We are starting to get some aerial pictures from Abaco where #Dorian made landfall as a 185 mph CAT 5 hurricane. Needless to say, damage is catastrophic. Credit: James Julmis pic.twitter.com/CwgljP00xp

Dorijan, koji je sada oluja kategorije dva, tokom vikenda je pustošio obalu Bahama s rekordnim naletima vetra od skoro 300 kilometara na čas.

Snimci i fotografije pokazuju potpuno razaranje na Velikom Abaku i Velikim Bahamima, na koje se sručila oluja, a Bahamas Pres piše da ima mnogo mrtvih koji su stradali u poplavama koje su usledile nakon što je Dorijan opustošio ostrva.

This video is from Freeport, Bahamas on Monday morning. Water has risen to the second floor of this home.

Keep watching The Weather Channel for LIVE coverage on #Dorian. pic.twitter.com/CS6dvA89Bg

— The Weather Channel (@weatherchannel) September 3, 2019