Ustrelila svoje troje male dece lovačkom puškom, pa presudila i sebi

Obrajan Mur iz mesta Sedar Springs u SAD pokupila je svoju decu iz škole, pod lažnim izgovorom da ih vodi lekaru. Umesto lekaru, odvela ih je u šumu i lovačkom puškom ustrelila sve tri devojčice.

Decu je prvo odvela na ručak, a nakon toga se zaustavila na predelu blizu šume pa je jednu po jednu devojčicu odvodila u šumu gde ih je upucala lovačkom puškom, piše USAToday.

💔The Kent County Sheriff's Department said Wednesday afternoon that the medical examiner ruled that the deaths of Alaina Rau, 2; Cassidy Rodery, 6; and Kyrie Rodery, 8, were homicides and the death of their mother Aubrianne Moore, 28, was a suicide. https://t.co/mRHPN3U7qb

— Kenny J (@hokiedokie24) February 24, 2019