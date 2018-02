Užas u Nemačkoj: Ugušila se cela porodica, sa decom od 3 i 4 godine

Tela četvoročlane porodice pronađena su na jugozapadu Nemačke u kući, u kojoj je bio povišen nivo ugljen-monoksida, saopštila je danas nemačka policija.

29-year-old Turkish couple and their 2 young children, ages 3 and 4, found dead in home near Germany's Stuttgart from suspected accidental carbon monoxide poisoninghttps://t.co/HlZj6adBuM

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 5, 2018