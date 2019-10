Užasna tragedija: Čekali doručak, vatra ih progutala, najmanje 71 žrtva (foto, video)

Najmanje 71 osoba je danas poginula, a 43 su povređene u požaru koji je izbio u vozu koji se kretao kroz provinciju Pundžab, na istoku Pakistana.

16 dead after fire breaks out in #Karachi–#Rawalpindi #Tezgam express train near Rahim Yar khan #Pakistan pic.twitter.com/74qrD8dJHx

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 31, 2019