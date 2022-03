Užasna tragedija: Šta je nateralo celu porodica da skoči sa 7. sprata

Petoro članova porodice iz Francuske prošlog četvrtka palo je s balkona zgrade u Montreu u Švajcarskoj, a novi nalazi u istrazi ukazuju na to da su bili deo Prepper pokreta i živeli u potpunoj izolaciji. Koristili su tek dve sobe u petosobnom stanu u kojem su živeli, prenosi Blick.

Four family members plunged to death from 7th floor

apartment in #Montreux today. Fifth member of #Swiss-resident French family is in grave condition. Reported locally police became aware of tragedy only on returning to street level after failing to gain admission to the flat pic.twitter.com/0kAG6t0j4K

— Derek Todd (@supra_fox) March 24, 2022