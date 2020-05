Uznemirujući snimci: Policajci gaze masu pred sobom, novinarku gađali suzavcem (video)

U Americi poslednjih dana vlada totalni haos. Čak 25 gradova u 16 saveznih država proglasilo je policijski čas nakon što su se protesti zbog nasilne smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, kojeg je ugušio policajac Derek Šuvin, iako se ovaj nije opirao, pretvorili u divljanje, paljenje policijskih automobila, pljačku i haos.

Na ulicama je i Nacionalna garda, ali protesti su van kontrole.

Šokantan video stiže iz Bruklina gde su dva policajca autima pregazila protestante koji su ih pre toga napali.

Gradonačelnik Njujorka rekao je da ga je jako uznemirio taj incident i da mu je žao što su to policajci učinili.

– Gledam proteste godinama, ali oni ovde prete policajcima i žele da ih povrede. To se nije dogodilo u istoriji protesta ovoga grada. Policajci su ovde bili u takvoj situaciji da su ih napali i oni su morali da pobegnu od toga. Razumem ih, našli su se u nemogućoj situaciji – rekao je Bil de Blasio i dodao da neće objaviti policijski čas, iako je u Njujorku sinoć stanje bilo najgore.

BREAKING: Police officer in Louisville, Kentucky fires rubber bullets at journalist on live TV pic.twitter.com/wsc75HUsRR

— BNO News (@BNONews) May 30, 2020