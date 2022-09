Vajl: Severni tok 2 nikada neće proraditi

BERLIN – Nemačka nikada više ne može da se oslanja na isporuke energenata iz Rusije, smatra premijer nemačke pokrajine Donja Saksonija Štefan Vajl.

Vajl je, kako prenose mediji, istakao da ponašanje Kremlja pokazuje da se u svakom trenutku mora računati na to da će Rusija pribeći prevari.

On smatra da gasovod Severni tok 2 nikada neće proraditi, čak ni posle ere predsednika Rusije Vladimira Putina.

„Gubitak poverenja je toliki da više nikada neće biti situacije u kojoj će se nemačka vlada oslanjati na energente iz Rusije“, podvukao je Vajl.

Izrazio je uverenje da Severni tok 2 nikada neće proraditi.

Naglasio je da više nikada neće biti energetskog partnerstva sa Rusijom.

„Rusi su razrušili sve mostove time što su uništili najveću vrednost partnerstva, a to je poverenje“, naglasio je on.

Vajl smatra da je saradnja uništena za sva vremena a izrazio je uverenje da će se Zapad od toga oporaviti brže od Rusije.

(Tanjug)

