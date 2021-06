Valavanidis: Grčka srcem i dušom uz Srbe

FRANKFURT – Zvanična Atina ima puno razloga da ne prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, kaže za frankfurtske “Vesti” Diogenis Valavanidis, predsednik Centra za zaštitu hrišćanskog identiteta.

Valavanidis ocenjuje da je u toku pokušaj da se izvrši albanizacija srpskog kulturnog i duhovnog blaga na Kosovu i Metohiji i ističe da je o ugroženosti srpskih svetinja godinama upozoravao najviše verske i političke autoritete na svetu.

„Grčka država i grčki narod su mnogo puta do sada potvrdili istorijsko prijateljstvo sa Srbijom i srpskim narodom. Sa druge strane, ako uzmemo u obzir situaciju na Kipru, smatram da zvanična Atina ima puno razloga da ne prizna nezavisnost Kosova. Konačno, naše dve zemlje vezuje istorijsko prijateljstvo, koje pametnom političko-diplomatskom aktivnošću treba “kanalisati” da se razvija i unapređuje“, istakao je on.

Kaže da srpske crkve i manastiri na KiM u pravom smislu reči predstavljaju srpski Jerusalim.

„Više decenija sam se zalagao da se sazna prava istina o njihovoj ugroženosti i značaju njihovog očuvanja. U tom smislu sam redovno obaveštavao i ukazivao na težak položaj srpskih svetinja na prostoru KiM najviše verske i političke autoritete na svetu, kao što su njegova svetost Vaseljenski patrijarh, predsednik papskog Saveta za kulturu, kardinal Đanfranko Ravasi, generalni sekretar UN, generalni direktor Uneska, itd. Takođe sam održao brojna predavanja o ugroženosti srpskih svetinja na KiM kako u Atini tako i u Beogradu. Stalno sam ukazivao da nas na to obavezuju amanet predaka i očekivanja generacija mladih koji dolaze“, objasnio je on.

Upitan gde je danas na Kosovu najteže, jedan od osnivača Novog društva grčko-srpskog prijateljstva i Udruženja Grka u Srbiji “Riga od Fere”, kaže da je situacija generalno teška i da nedvosmisleno smatra da svaka crkva ili manastir na KiM imaju pođednak značaj, jer su to mesta gde se služi Božja služba i gde se čuva identitet srpskog naroda i hrišćanstva u celini.

„Centar za zaštitu hrišćanskog identiteta, na čijem se čelu nalazim, izrazio je protest i ogorčenje povodom nedavne izjave Aljbina Kurtija da srpske pravoslavne crkve i manastire na KiM vidi isključivo u kontekstu albanske istorije. Na ovaj način pokušava da se izvrši albanizacija srpskog kulturnog i duhovnog blaga“, naglašava on.

Ističe da je apsurd da to čine isti ljudi koji su devastirali i do temelja spalili 135 srpskih crkava i manastira, što nedvosmisleno navodi na zaključak da im uopšte nije stalo do njihove zaštite, već da to čine isključivo radi formiranja sopstvenog identiteta bez koga ne mogu da zaokruže tzv. kosovsku nezavisnost. „Siguran sam da će srpski zvaničnici dati adekvatan odgovor na ovakvu provokaciju“, ističe Valavadinis.

On smatra da se na prostoru KiM brani srpski kulturni i duhovni identitet, te podseća da se srpske svetinje Gračanica, Dečani, Pećka patrijaršija i Bogorodica Ljeviška ne nalaze u vazduhu već na tlu, na svetoj srpskoj zemlji, na KiM.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.