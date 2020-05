Vanredno stanje u SAD: Pukle dve brane, evakuisane hiljade ljudi (foto, video)

Vlasti američke savezne države Mičigen proglasile su vanredno stanje u centralnom delu nakon što su posle obilnih kiša i poplava pukle dve brane.

#BREAKING : Residents in Midland, Michigan are being evacuated after the Edenville dam ruptures. pic.twitter.com/ZXvyv4jfbO

Brane Edenvil i Sanford popustile su juče uveče, saopštila je guvernerka i pozvala sve stanovnike pogođenih područja okruga Midland na hitnu evakuaciju.

​Ona je poručila građanima da ako imaju člana porodice koji živi u drugom delu države odmah idu kod njega ili da krenu prema skloništima koja su otvorena.

​U narednih 12 do 15 sati u središtu Midlanda moglo bi biti do tri metra vode, rekla je ona i dodala da se očekuje istorijski visok vodostaj.

M30 bridge at "strikers" in Michigan has just collapsed according to scanner

per @AuroraIntel pic.twitter.com/N9Fb9NoxDV

— I Google Things (@QuodGoogla) May 20, 2020