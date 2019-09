Varadkar: Vreme je da VB predstavi konkretne predloge

DABLIN – Došlo je vreme da Velika Britanija predstavi konkretne predloge za granicu sa Irskom u okviru Bregzita, ali Dablin će prvo sačekati da vidi kako će proći „nestabilna“ sedmica u britanskom parlamentu, izjavio je danas irski premijer Leo Varadkar.

On je rekao da bi alternative irskoj politici bekstop osiguranja koje su do sada predložene nenametljivo olakšale kontrolu na granici koja trenutno nema ograničenja i da iako je to bolje ni od čega, to nije ishod koji Irska želi, preneo je Rojters.

„Ali ja sam strpljiv i ima još vremena do 31. oktobra i kao što kažem, razmotrićemo sve predloge koje britanska vlada bude iznela“, rekao je Varadkar i dodao da je njegova kancelarija radila na dva moguća datuma za susret sa britanskom premijerom Borisom Džonsonom sledeće sedmice.

