Varhelji: Temeljni ugovor sa SPC nije uticao na izvestaj

BRISEL – Komesar EU za proširenje Oliver Varhelji izjavio je danas da politički akteri u Crnoj Gori treba konačno da shvate da zavise jedni od drugih i da bez saradnje neće biti rezultata u procesu pristupanja EU, dodajući da ne misli da je potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC negativno uticalo na ovogodišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Crne Gore ka EU.

On je na konferenciji za novinare, posle predstavljanja paketa proširenja u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta, rekao da potpisivanje ugovora između Crne Gore i SPC predstavlja „značajan razvoj događaja u državi“, prenose Vijesti.

„Nadam se da će, nakon potpisivanja tog ugovora Crna Gora moći da se okrene pravim problemima“, rekao je Varhelji.

On je kazao da rešavanje tog pitanja može dovesti do veće stabilnosti i da se dalje treba koncentrisati na pitanja kao što je borba protiv korupcije.

Naveo je da je politika proširenja geostrateška investicija Unije.

Varhelji je ponovio da je ispunjavanje privremenih kriterijuma iz poglavlja 23 i 24 prioritet Crne Gore u daljem pretpristupnom procesu.

„Država mora intenzivirati napore u rešavanju pitanja slobode izražavanja i slobode medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“, kazao je Varhelji, prenosi agencija Mina.

On je podsetio da je Evropska komisija istu ocenu Crnoj Gori dala i u prošlom izveštaju.

„Ali zbog nedostatka većine u parlamentu, nema napretka već tri godine“, naveo je Varhelji.

Izrazio je nadu da će politički akteri u Crnoj Gori konačno shvatiti da zavise jedni od drugih, i da bez saradnje neće biti rezultata.

„Ako se obavežu da će to uraditi do kraja godine, to je odlično i pomoći ćemo im“, kazao je Varhelji.

(Tanjug)

