VB: Telefonska aplikacija za zaštitu žena na putu do kuće

LONDON – Visoki zvaničnik britanske vlade podržava predlog telefonske kompanije za novu uslugu praćenja koja će zaštititi žene koje idu same pešice.

Ideja se pojavila usred postojanja besa javnosti zbog ubistava dve mlade žene koje su bile na meti napadača u blizini svojih domova u Londonu, preneo je AP.

Izvršni direktor najveće britanske telefonske kompanije „BT“ Filip Džensen predložio je uvođenje usluge „otprati me do kuće“ u pismu ministarki unutrašnjih poslova Priti Patel.

Kada žena aktivira aplikaciju na svom telefonu, usluga bi pratila njeno putovanje i poslala upozorenje njenim kontaktima za hitne slučajeve ako ne stigne na odredište na vreme, istakao je Jansen u pismu.

Kancelarija britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdila je da je Patelova primila pismo i da će odgovoriti u dogledno vreme.

Za dnevnik „Dejli meil“, ona je istakla da je ta nova telefonska linija upravo vrsta inovativne šeme koju bi bilo dobro pokrenuti što pre.

„Sada razmatram to sa svojim timom i povezujem se sa BT-om“, navela je Pateova.

„Dejli meil“ je izvestio da bi servis „otprati me do kuće“ mogao da počne da funkcioniše do Božića.

(Tanjug)

