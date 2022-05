VCIOM: Poverenje Rusa u Putina raste, ove nedelje 81,5 odsto

MOSKVA – Nivo poverenja ruskih građana u predsednika Vladimira Putina porastao je za 0,9 odsto, i tokom ove nedelje iznosi 81,5 odsto, prema Sveruskom centru za istraživanje javnog mnjenja (VCIOM), prenosi TAS S.

„Na direktno pitanje o poverenju Vladimiru Putinu, 81,5 odsto anketiranih Rusa je odgovorilo pozitivno (plus 0,9 odsto) ,a nivo odobravanja rada ruskog predsednika od 25. do 30. aprila bio je 78,9 odsto (plus 1,2 odsto u odnosu na nedelju)“, precizira se u izveštaju.

Nivo pozitivne ocene premijera i ruske vlade tokom protekle nedelje iznosio je 53 odsto ( plus 0,5 odsto) i 52,8 odsto ( plus 1 odsto), respektivno, navodi TAS S.

VCIOM je danas objavio rezultate istraživanja sprovedenog od 25. do 30. aprila među 1.600 ispitanika starijih od 18 godina, prenosi ruska agencija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.