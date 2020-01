Većina Amerikanaca podržava odluku o ubistvu Sulejmanija

VAŠINGTON – Nova anketa Asošieted pres NORK Centra za istraživanje javnog mnjenja pokazala je da su Amerikanci podržali odluku američkog predsednika Donalda Trampa da naredi bespilotni napad u kome je ubijen iranski general, iako su sumnjičavi prema njegovoj spoljnoj politici u celini.

U istraživanju koje je urađeno otprilike dve nedelje nakon napada u kojem je ubijen iranski general Kasim Sulejmani u Iraku, 41 procenat Amerikanaca je podržao akciju, 30 odsto nije pje održalo, dok se ostali nisu izjasnili, preneo je AP.

Izostanak eskalacije bi mogao da objasni deo podrške napadu, izjavila je Trita Parsi, izvršna potpredsednica Instituta Kvinsi.

„Postojala je bojazan da bi to moglo dovesti do sveopšteg rata između SAD-a i Irana i zbog toga što se to nije dogodilo, promenjena je procena o tome da li je to dobar potez ili ne“, rekla je Parsi.

Rezultati ankete za Trampa su pomešani, a podrška za ubistvo generala nije se prelila u odgovarajuće odobravanje njegovog vođenja spoljne politike.

Anketa je pokazala da 59 odsto ne odobrava način na koji Tramp vodi spoljnu politiku, što je iznad 43 procenata onih koji ne odobravaju njegovo upravljanje ekonomijom.

Kada je reč o stranačkoj podršci vezano za ubistvo generala Sulejmanija, 80 odsto republikanca podržava tu odluku, dok je samo pet odsto protiv, dok samo 15 odsto demokrata podržava tu odluku, a 53 procenata je protiv nje.

(Tanjug)