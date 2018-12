Vejvoda: Integracija Balkana za smanjenje ruskog uticaja

VAŠINGTON – Rusija na različitim mestima, i to ne samo na Balkanu, nego i u Evropi pokušava da pokaže slabost, pre svega Evropske unije, i njenu nesposobnost da, kada je reč o Zapadnom Balkanu, integriše te države, izjavio je Ivan Vejvoda, bivši potpredsednik za programe Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država, koji trenutno predvodi program „Buduća Evropa“ u Institutu za društvene nauke u Beču.

„Slabljenje i usporavanje procesa proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan otvara prostor za zemlje poput Rusije, i ne samo njih, nego na različite nacine i za Kinu i za Tursku, pa i za Arapske Emirate – prostor da imaju određene političke i ekonomske, rekao bih i religijske aktivnosti“, izjavio je za Glas Amerike Vejvoda, koji se zalaže za dinamičniji proces evropske integracije Zapadnog Balkana.

„Mislim da svi ti akteri, takozvani treći akteri u regionu, znaju gde region Zapadnog Balkana pripada – on je poslednji neintegrisani deo jezgra evropske geografije. I zato bi bilo dobro da se pojačaju aktivnosti na proširenju i pridruživanju ovih zemalja, otvaranje poglavlja za pregovore na brži način i uključivanja država, još i pre nego članstva, u razne aktivnosti Evropske unije, nego što je to do sada bio slučaj. Samim tim (Evropa) može da odagna ulogu, na primer jedne Rusije“, smatra on.

Vejvoda naglašava da Rusija u evropskim državama vrši uticaj kroz svoju energetsku politiku.

„Činjenica je da je Evropa za trećinu svojih energetskih izvora zavisna od Rusije, a mi u Srbiji smo stopostotno zavisni od ruskog gasa“, ističe Vejvoda.

Osvrćući se na političke razmirice između Srbije i Crne Gore, za koje neki eksperti tvrde da ih potpiruje Rusija, a pre svega na najnoviji incident u vezi sa obeležavanjem prisajedinjenja Crne Gore i Srbije 1918, Vejvoda kaže da smatra da je to prolazno, jer su zajednički interesi oni koji preovlađuju.

„Različiti ljudi vide na različite načine to ujedinjenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mislim da je to najbolje prepustiti istoričarima, kao u svim takvim slučajevima da te rasprave vode, a ne na političkom nivou“, kaže on.

Vejvoda, takođe smatra da nedavni prijem Crne Gore u NATO doprinosi ravnoteži i bezbednosti regiona.

(Tanjug)