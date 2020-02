Velika akcija: Zaplenjeno 5,4 tona droge, uhapšeno 11 Crnogoraca

Jedanaest crnogorskih državljana uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji u kojoj je zaplenjeno 5,4 tona kokaina na brodu „Areša“ u teritorijalnim vodama Arube, prenosi RTCG.

Cargo ship ARESSA found, in the carribean near Curaçao, carrying large quantity of COCAINE, shipped from Venezuela #Shipping Via @evelcolboliv pic.twitter.com/fCeGn0VJTR

Prema pisanju španskih medija, posada broda „Areša“ sastojala se od deset članova i svi su pritvoreni.

Navode da je operacija obalske straže počela u ponedeljak kada je u vodama Arube primećen brod „Areša“ koji je prethodno napustio pristanište Guaranao u venecuelanskom gradu Punto Fijo.

„Na brodu je bilo puno metalnog otpada u kome je bila dobro skrivena znatna količina droge“, navodi portal 24ora.

Brod je isplovio u nedelju u 16.57 časova prema Grčkoj, gde je trebalo da stigne posle nekoliko nedelja.

Tamošnja policija istražuje da li se ova ruta poklapa sa dokumentacijom koja je nađena na brodu.

Brod je presretnut u utorak nakon čega je kapetan uz pratnju policije brod odvezao do pristaništa Oranjestad gde ga je već čekao policijski korpus.

Pretragom broda, policija je našla oko 200 paketa u kojima se nalazilo više od 5.000 kilograma droge.

Kako navodi portal 24ora, pretraga broda se nastavlja jer tamošnja policija sumnja da se na brodu nalazi još skrivene droge.

The Aressa cargo ship that was detained in Aruba yesterday was intercepted during a joint Colombian-Netherlands operation and 1,000kg of Cocaine was found onboard. The ship had departed from a port in Falcon state, Venezuela and its destination was reported as Greece#Venezuela https://t.co/ScDhrrQ6Qr pic.twitter.com/kyPl6xrq8X

— CNW (@ConflictsW) February 26, 2020