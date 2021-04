Velika tragedija na verskom obredu u Izraelu, na desetine žrtava (video)

Desetine ljudi poginulo je danas kada je došlo do velike gužve na verskom festivalu u Izraelu, saopštili su zdravstveni radnici, u nesreći koju je premijer Benjamin Netanjahu nazvao „velikom tragedijom“.

Prema prviom izveštajima, kako prenosi Rojters, poginulo je više od 40 ljudi, a više od 100 povređeno, od kojih su mnogi kritičnom stanju.

Do nesreće je došlo kada su grupe ultraortodoksnih Jevreja u velikom broju prošle kroz grobnicu mudraca iz drugog veka, rabina Šimsona Bara Jočaja, tokom komemoracija koja uključuje bdenje, mistične pesme i ples, javlja agencija.

Očevici kažu da su se ljudi ugušili ili su bili izgaženi u tesnim prolazima.

Helikopteri su preneli povređene do bolnice u severnom Izraelu, saopšteno je iz ambulantne službe, izraelska vojska da su bile pomešane spasilačke i medicinske ekipe.

#BREAKING : Israeli rescue service official confirms atleast 44 killed in stampede at religious Lag Baomer event, more then 150 injured pic.twitter.com/lFe3mhPiuD

Zvaničnici hitne pomoći su opisali incident kao „stampedo“ i rekli da su 103 osobe povređene, među kojima ima mnogo sa fatalnim povredama.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.

38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh

— Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021