Veliki požar: Gori još jedna katedrala iz 15. veka u Francuskoj (video)

Vatrogasci se bore s požarom koji je izbio u rano jutros u katedrali francuskog grada Nanta, objavile su lokalne službe na Twitteru.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4

— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020