Veliki požar na području Kolašina pukti četiri dana

PODGORICA – U velikom požaru koji u Opštini Kolašin bukti od subote izgorela su četiri objekta, koja su bila zapuštena i do kojh nije bilo puta, saopštio je danas komandir Službe zaštite i spašavanja Kolašin Željko Darmanović.

Četiri kuće izgorele su u selu Jasenova u u kolašinskoj opštini, a vatra je ugrozila i nekoliko stambenih objekata u Međuriječju i Cerovicama.

„Požar je izbio u selu Jasenova. Vatra se širi izuzetno teškim terenom za gašenje. Požar je zauzeo ogromne hektare šume, a ugrožene su i kuće u Međuriječu i Cerovici“, rekao je Darmanović, preneo je portal podgoričkog dnevnika Dan.

Darmanović kaže da meštani ne vode računa već da nekontrolisano pale imanja, te da dobar deo njih nije ispoštovao preporuke da se očiste okućnice i imanja.

„U Međuriječju su se meštani dobro organizovali i prethodnu noć njih 25 je gasilo požar. Dali smo im naprtnjače kako bi mogli da intervenišu. Požar je orgoman, on se ugasiti ne može. Jedino možemo da spašavamo objekte. U požaru su izgorela četiri objekta, koji su bili zarasli i do kojih se nije moglo doći jer do njih nije bilo puta. Kiša je jedini lek“, rekako je Darmanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.