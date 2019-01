Venecuela: Tužilac traži zabranu izlaska iz zemlje za Gvaida

KARAKAS – Glavni tužilac Venecuele Terek Vilijam Sab zatražio je danas da se opozicionom lideru koji se proglasio za privremenog predsednika, Huanu Guaidu, zabrani izlazak iz zemlje, na osnovu krivične istrage o njegovim antivladinim aktivnostima.

AP prenosi da je tužilac danas podneo taj zahtev pred Vrhovnim sudom.

On je, kako se navodi, takođe od suda zatražio da blokira finansijske račune Gvaidu.

Sab nije otkrio o kakvim krivičnim delima je reč u istrazi protiv Guaida, ali je kazao da su u vezi sa nemirima koji su pokrenuti njegovom odlukom o sopstvenom proglašenju za privremenog predsednika prošle nedelje, čime je direktno doveo u pitanje autoritet predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Tužilac je na državnog televiziji rekao da je istraga protiv Gvaida potrebna zbog „različitih nasilnih incidenata isprovociranih u zemlji od 22. januara“, dan pre nego što se proglasio za privremenog predsednika.

Takođe je optužio Gvaida da pomaže stranim zemljama da se mešaju u unutrašnje stvari Venecuele.

Gvaido, kao poslanik i predsedavajući skupštine, ima imunitet od krivične istrage, koji može da ukine samo viši sud, prenosi Rojters.

On je posle ove najave tužioca rekao da ne potcenjuje to što mu preti zatvor, ali da to, kako kaže, „nije ništa novo“.

„Mi smo ovde, nastavićemo da se borimo protiv humanitarne krize“, rekao je Gvaido.

(Tanjug)