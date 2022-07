Vešović: Crna Gora pokazala demokratsku zrelost

BEOGRAD – Urednik Portala RTCG Marko Vešović izjavio je danas da je usvajanjem Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Crna Gora pokazala demokratsku zrelost da reši pitanje o kojem polemika traje decenijama.

Vešović ocenio je za Tanjug da epilog glasanja vlade u Podgorici nije neko iznenađenje i da je crnogorska vlada jucerašnjom sednicom stavila tačku na tu temu.

Predlog temeljnog ugovora dobio je potrebnu većinu, podsetio je Vešović i naglasio da misli da će se to na kraju ispostaviti kao jedino i normalno rešenje. Kaže i da ne veruje u mogućnost novog glasanja, ali da to uvek ostaje jedna opcija.

Vešović dodaje da će se sutra nakon sednice Predsedništva Demokratske partije socijalista znati više o sudbini vlade, a nakon što su stranačke kolege lidera DPS-a Mila Đukanovića najavile da će vladi uskratiti poverenje ako premijer smatra da je to finalna verzija Temeljnog ugovora i da će pokrenuti incijativu za skraćenje mandata skupštini što bi, kako urednik portala RTC dodaje, praktično značilo otvaranje puta za prevremene parlamentarne izbore.

Dodao je i da ne veruje da će Predsedništvo DPS-a ipak odlučiliti na taj korak.

Prema njegovim rečima, očekivane kritike i žalbe neće nešto značajnije promeniti kada je u pitanju Temeljni ugovor.

„Rušiti Vladu jeste legitimno, ali je činjenica i da bi to dovelo do vrste političke nestabilnosti u vremenu kada nam je ona potrebna“, naveo je on.

Kaže da mora da navede da je Vlada postavila ambiciozan dnevni red do kraja godine, vezano za reforme pravosuđa, koja je vrlo interesanta i značajna, kao i za unapređenje ekonomskog ambijenta.

„Epilog jučerašnjeg glasanja nije bio neko iznenađenje, sumnja koju su izrazili neki članovi Vlade legitimna je“, rekao je Vešović i podsetio da je i premijer najavio mogućnost nekog novog glasanja, s obzirom na to da poslovnik o radu Vlade predviđa jasnu većinu.

Kako kaže, sada ostaje mogućnost, da neko od predstavnika nevladinog sekrora, ili neko od članova vlade uputi sugestije, što može dovesti do nekih dopuna i izmena dokumenta.

„Postoje ozbiljne i brojne kritike u mnogim delovima društva, ali isto tako postoje i reči i poruke podrške vladi, ali ono što je jasno je da su svi zadovoljni i čini se da je to nepodeljen utisak, da je sve prošlo bez velikih tenzija, da je Crna Gora pokazala demokratsku zrelost da reši i ovo pitanje“, rekao je Vešović.

(Tanjug)

