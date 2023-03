Vešović: Milatović favorit, ali su iznenađenja moguća

PODGORICA – Novinar iz Podgorice Marko Vešović ocenjuje za Tanjug da je kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović favorit u drugom krugu izbora za predsednika Crne Gore, koji će biti održan u nedelju 2. aprila, što se, prema njegovim rečima može zaključiti na osnovu podrške protivkandidata iz prvog kruga, ali napominje da su moguća i iznenađenja.

Vešović kaže da su predstojeći izbori važni za političku budućnost Crne Gore i očekuje da će oni biti održani u krajnje mirnoj i demokratskoj atmosferi.

“Verujem da će to biti korak napred kada je u pitanju politički život u Crnoj Gori. Ni kampanja nije donela neke posebno negativne tonove, kandidati su se fokusirali na njihove ključne poruke bez nekih pokušaja međusobne diskreditacije”, primetio je Vešović.

Prema njegovoj oceni, kampanja kandidata je bila korektna što je, kaže, neuobičajeno za neke ranije crnogorske političke procese.

“Veoma je teško sada dati neke konkretne prognoze zato što nisu rađene neke analize i istraživanja javnog mnjenja, a da su meni poznate. Logično je pretpostaviti na osnovu rezultata prvog kruga i na osnovu činjenice da su svi kandidati koji nisu prošli u drugi krug, a koji pripadaju bloku parlamenatrne većine konstituisane nakon avgusta 2020. podržali Milatovića, da je on favorit”, rekao je Vešović.

Vešović takođe napominje da su moguća i iznenađenja i da se može dogoditi preokret.

Kako kaže, do preokreta bi moglo da dovede malo verovatna loša izlaznost, odnosno bojkot Milatovića od strane građana koji su glasali druge kandidate iz avgustovske većine 2020. što je, prema njegovoj oceni, malo verovatno.

“Milism da će ti ljudi prihvatiti poziv njihovih kandidata I glasati za Milatovića I to su neke poruke koje registrujem”, rekao je on.

Do preokreta bi, dodaje, mogao da dovede i ogroman dolazak crnogorske dijaspore koja bi podržala Đukanovića, ali, kako kaže, ne vidi da će se to dogoditi.

Na pitanje da li podrška parlamentarne većine iz 2020. Jakovu Milatoviću može pretpostaviti neku buduću koaliciju nakon sledećih parlamentarnih izbora u junu 2023.godine, Vešović kaže da je sada najvažnije videti šta će se dogoditi 2.aprila.

“Ukoliko pobedi Đukanović on bi tada imao vlast već 37 godina. S druge strane Milatović bi svojom pobedom najavio vanredne parlamentarne izbore i verovatno samostalni nastup njegove političke organizacije. U takvim okolnstima mislim da bi ti izbori verovatno doneli prilično snažan poboljšan rezultat većine koja je osvojila vlast 2020.godine”, ocenio je Vešović.

(Tanjug)

