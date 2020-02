Iz Haškog tribunala je potvrđeno da je vest o smrti Ratka Mladića netačna.

Vest o smrti Ratka Mladića objavila je na nalogu na Tviteru ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković. Ona je navela da je informaciju da je umro Ratko Mladić dobila iz Haškog tribunala.

The President of the International Court of Justice A.A.Yusuf confirms me now the news of the death of war criminal Ratko Mladić.

— Bisera Turković (@BTurkovicBH) February 11, 2020