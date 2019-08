Vilson: Zemlja koja ide u EU ne treba da prima rusko oružje

VAŠINGTON – Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson rekao je, povodom isporuke ruskih tenkova Srbiji, da zemlja koja ide u EU ne treba da prima naoružanje iz Moskve.

On je za Glasa Amerike (VOA), na pitanje „da li time Srbija šalje signale Zapadu i kako vidi nabavku oružja“, rekao da je to štetno i neodgovorno, kao i da je to pokušaj da se oslabi normalizacija odnosa Beograda i Prištine.

„Put Srbije ka EU je kroz normalizaciju odnosa sa Kosovom, ne kroz rusko naoružanje, ne preko oružja iz Moskve. Sve dok je Kosovo otvoreno pitanje, videćemo ruske pokušaje, videćemo srpske igre, sve te neke kontroverzne odnose“, izjavio je Dejmon Vilson za Glas Amerike.

On je ocenio da trenutne odluke mogu da štete samim ciljevima Srbije.

Vilson, međutim, dodaje da razume da je Rusija uz Srbiju po pitanju Kosova u UN.

