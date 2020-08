Više napadača otvorilo vatru na učesnike skupa, mnogo ranjenih (video)

Jedan tinejdžer je poginuo, a najmanje 20 ljudi povređeno je danas u pucnjavi na skupu u Vašingtonu, javljaju američki mediji.

Kako navodi kanal Foks5, žrtva je 17-godišnji Kristofer Braun, koji je preminuo u bolnici, dok se jedna policajka još bori za život.

Incident se dogodio na okupljanju na kojem su učesnici pripremali hranu, kada je više ljudi otvorilo vatru.

#BreakingNews : Mass shooting in #DC. 21 people shot at a “gathering” in #Washington DC. 1 dead and at least 7 in critical condition. Gunshots went off near the Fort Circle Park area of #Southeast D.C., a local radio station reported.#US #SoutheastWashington #Terror pic.twitter.com/YvGCMH6LGg

— Dharmendra Dwivedi (@DharmendraTalks) August 9, 2020