Višković pozvao građane da prijave žurke

BANJALUKA – Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković naložio je Inspektoratu Srpske i ministarstvima lokalne uprave i samouprave i unutrašnjih poslova da odmah reaguju ukoliko dobiju informacije o žurkama koje se organizuju na imanjima, a građane je pozvao da prijave ako primete da su organizovana takva okupljanja mimo preporučenih mera.

Višković je u izjavi za Srnu rekao i da je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačem, koji će, kako je kazao, poslati depešu svim policijskim upravama da rade na suzbijanju takvih dešavanja.

Premijer kaže da je od zdravstvenih radnika dobio informaciju da su žurke novi klasteri zaraze u Republici Srpskoj, što dodatno opterećuje zdravstveni sistem.

Saglasan je da poslednji podaci o porastu broja zaraženih nisu zadovoljavajući, ali smatra da nisu ni toliko loši, jer je situacija pod kontrolom.

„Imamo podatke o neodgovornim pojedincima koji su znali da imaju simptome, ali su to prećutali, dolazili na posao, išli do trgovine i to njihovo neodgovorno kretanje ugrozilo je druge koji su bili odgovorni“, rekao je Višković.

Rekao je i da republičke institucije čine sve da bi jesen dočekali što je moguće više spremni.

On smatra da će zbog pojave sezonskog gripa situacija biti mnogo teža, ali je napomenuo da se vada i Štab za vanredne situacije pripremaju za takvu situaciju ukoliko do nje dođe.

Naveo je i da je RS „stala u red“ za dobijanje ruske vakcine i dodao da je još 20 zemalja pokazao interesovanje za tu vakcinu.

(Tanjug)

