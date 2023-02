Vlada CG potvrdila: Popis stanovništva od 1. do 15. novembra

PODGORICA – Crnogorska vlada u tehničkom mandatu potvrdila je na današnjoj sednici da će Popis stanovništva biti sproveden od 1. do 15. novembra ove godine.

Prethodno je komentarišući Predlog uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa, ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao da je Monstat predložio period od 1. do 15. novembra ove godine, kao adekvatan period za realizaciju popisa.

„Mislim da je OK da i ovu obavezu, ako to okolnosti dozvole, realizujemo do kraja godine“, rekao je premijer Dritan Abazović i podsetio da je poslednji popis u Crnoj Gori održan 2011.

(Tanjug)

