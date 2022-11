Vlada produzila mandat vojsci i u misijama Kfor i EUFOR

BEČ – Vlada Austrije produžila je danas mandat austrijskim vojnicima u međunarodnim mirovnim misijama do kraja iduće godine.

Ta odluka se odnosi i na učešće austrijskih vojnika u misiji NATO na Kosovu Kfor, do 600 vojnika, u misiji EU u BiH EUFOR/Althea do 400 vojnika, kao i misiju UN za stabilizaciju u Maliju za do 15 vojnika.

Najveće prisustvo prisustvo austrijske vojske je upravo na Balkanu.

U misiji Kfor do sada je učestvovalo ukupno više od 23.000 vojnika iz Austrije, a u BiH više od 14.000.

„Austrijska vojska već više od 60 godina učestvuje u međunarodnim mirovnim misijama. Time preuzimamo odgovornu ulogu i doprinosimo stabilnoj bezbednosnoj politici. Svojim radom i funkciojom, koju vojnici svakodnevno obavljaju na terenu doprinosimo jednim delom očuvanju mira. Učešće austrijske vojske u međunarodnim misijama je važan stub mira“, istakla je ministarka odbrane Klaudija Taner.

Trenutno vojnici austrijske vojske učestvuju u ukupno 15 međunarodnih misija.

Prva odluka o učešću u mirovnoj misiji doneta je 1960.godine, kada je Austrija uputila 49 pripadnika saniteta u Kongo.

(Tanjug)

