Vojska dobila veći budžet, ali manje nego što je obećano

BEČ – Austrijska vojska Bundesher sledeće godine imaće veći budžet, ali manji nego što je ranije bilo obećano.

Austrijski kancelar Karl Nehamer, ministarka odbrane Klaudija Taner i ministar finansija Magnus Bruner saopštili su danas da će vojni budžet biti povećan za 680 miliona evra, sa aktuelnih 2,7 milijardi, na 3,38 milijardi evra.

Ranije je bilo obećano da će vojska dobiti budžet u visini od jedan odsto BDP-a, a to bi bilo 4,68 milijardi evra.

„U naredne četiri godine će budžet biti podignut na 5,3 milijardi evra. To poevćanje je potrebno za investicije u vojnu infrastrukturu, kako bi kasarne osposobili da mogu samostalno da se snabdevaju, da vojnici dobiju najbolju i najmoderniju opremu, kako bi najbolje mogli ispuniti svoje zadatke. Za ispunjavanje zadataka potrebna je mobilnost vojske kako u vazduhu, tako i na kopnu, što se mora pojačati i poboljšati. Sve to je neophodno kako bi vojska mogla obavljati svoju ustavom predviđenu obavezu, a to je zaštita bezbednosti Austrije“, poručio je kancelaar Nehamer.

Prema njegovim rečima vojska mora da se ojača u aktuelno doba, jer je rat u Ukrajini pokazao sve izazove sa kojima se suočava.

Vojska, kaže mora pokazati veću otpornost, mora biti u stanju da brani najveću vrednost, a to je demokratija.

Nehamer je istakao da je danas „dobro jutro za austrijsku vojsku“, podsećajući da se decenijama zalagao za povećanje odbrambenog budžeta, što je konačno sprovedeno u delo.

„Obećali smo više i sada vojska dobija više. To je činjenica“, podvukao je kancelar u vezi kritike da je nedovoljno povećanje vojnog budžeta.

Istakao je da je Bundesher ključni element bezbednosne politike i da je potrebna sveobuhvatna odbrana zemlje.

Pored vojne sigurnosti, kaže, potrebna je otpornost društva kako bi se branila demokratija, a potrebna je i ekonomska odbrambena spremnost.

Ministarka Taner je objasnila da će dodatna sredstva biti korišćena u modernizaciju opreme vojnika, njihovu mobilnost, ali i obnovu tenkovske i vazdušne flote.

Tako je planirano da se avioni Eurofajter opreme opremom za noćni let i nadzor, elektronsku odbranu i raketama srednjeg dometa.

Taner je kazala da je odlukom o povećanju budžeta okonačano višedecenijsko slabljenje vojske.

„To nam omogućava mnoge investicije u vojsku, ali nećemo ništa kupiti što nam nije potrebno“, poručila je ona.

Ministarka je odbacila tvrdnje da će iz povećanog budžeta biti isplaćivane penzije, pošto su to pojedini mediji tvrdili kritikujući da se radi samo o prividnom povećanju vojnog budžeta.

