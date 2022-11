Volfovič: Sporove Belorusije i NATO suseda rešiti mirno

MOSKVA – Problemi koji postoje u odnosima između Belorusije i susednih NATO zemalja treba da budu rešeni za pregovaračkim stolom, ali politički lideri zemalja Alijanse odbijaju tu mogućnost, izjavio je danas u Moskvi sekretar beloruskog Saveta za bezbednost Aleksandar Volfovič.

Volfovič je, posle susreta sa sekretarima Saveta za bezbednost zemalja članica Zajednice nezavisnih država, rekao da se spor Belorusije i susednih NATO zemalja mora rešiti na miran, civilizovan i demokratski način, preneo je TAŠ.

Berlinski zid, koji je srušen u Nemačkoj, ponovo se pojavljuje na teritoriji Poljske i baltičkih zemalja, jer se tu grade ograde visoke pet metara duž granica i postavlja se bodljikava žica, istakao je Volfovič.

On je izrazio zabrinutost zbog militarizacije susedne Poljske jer bi to, kako je naveo, moglo dovesti do napada na Belorusiju.

Volfovič je upozorio poljsko rukovodstvo da će se, ukoliko započne agresiju na Belorusiju, rat ubrzo biti proširen na celu Istočnu Evropu.

(Tanjug)

