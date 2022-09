Voters pisao Putinu: Samo raznesite jedni druge u paramparcad

LOS ANĐELES – Vođa legendarne grupe „Pink Flojd“ Rodžer Voters objavio je na Fejsbuku otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, nakon što se nedavno na isti način obratio supruzi ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

On je u nedelju, 25. septembra iz Los Anđelesa uputio uputio otvoreno pismo Putinu, a u objavi je naveo da je to učinio nakon što su ga u komentarima na društvenim mrežama pitali zašto je samo pisao Oleni Zelenskoj, sa nemerom da utiče i ohrabri na prekid vatre u ukrajinskom sukobu.

Pismo prenosimo u celosti:

„Poštovani predsedniče Putin, otkako je Ruska Federacija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara ove godine, pokušao sam da iskoristim svoj mali uticaj da ohrabrim prekid vatre i diplomatsko rešenje koje se odnosi na bezbednosne potrebe i Ukrajine i Ruske Federacije.

U tim nastojanjima napisao sam dva otvorena pisma gospođi Oleni Zelenskoj, supruzi ukrajinskog predsednika.

Ova pisma su lako dostupna na internetu. Sve češće se traži da i vama pišem, pa evo.

Prvo, da li biste želeli da vidite kraj ovog rata? Ako biste odgovorili i rekli: ‘Da, molim vas’. To bi odmah učinilo stvari mnogo lakšim. Ako biste izašli i rekli: ‘Takođe, Ruska Federacija nema daljih teritorijalnih interesa osim bezbednosti stanovništva na Krimu, Donjecku i Lugansku gde se govori ruski’. To bi takođe pomoglo. Kažem ovo jer znam neke ljude koji misle da želite da pregazite celu Evropu, počevši od Poljske i ostatka baltičkih država.

Ako to učinite, jebite se, i svi bismo onda mogli da prestanemo da igramo očajnički opasnu igru nukleranih kukavica, koja jastrebovima s obe strane Atlantika tako prija i koja im je pri ruci.

Da, samo raznesite jedni druge i svet u paramparčad.

Problem je što imam decu i unuke, kao i većina moje braće i sestara širom sveta i niko od nas ne bi uživao u takvom ishodu.

Dakle, molim vas gospodine Putin da mi udovoljite i da nas u to uverite.

Dobro, vratimo se za sto, ako sam dobro pročitao vaše prethodne govore, vi želite da pregovarate o neutralnom statusu za suverenu suseednu Ukrajinu? Da li je to tačno?

Pod pretpostavkom da se takav mir može ispregovarati, on bi da morao da uključi apsolutno obvezujući sporazum da se više ne vrši napad na bilo koga.

Znam, znam, SAD i NATO napadaju druge suverene zemlje bez oklevanja, ili za nekoliko barela nafte, ali to ne znači da i vi treba to da radite, vaša invazija na Ukrajinu potpuno me iznenadila, bila je gnusan agresorski rat, izazvan ili ne.

Kad mi je gospođa Zelenska odgovorila putem Tvitera, bio sam veoma iznenađen i silno dirnut, ako biste mi odgovorili, ja bih vas silno poštovao zbog toga i razumeo bih to kao častan potez u pravom smeru ka održivom miru“, napisao je Voters u pismu ruskom predsedniku.

(Tanjug)

