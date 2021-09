Vucic o fotografiji: Samo traže razlog da me napadnu

BLED – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da to što pojedini hrvatski mediji komentarišu njegovu fotografija na Bledu sa slovenačkim političarem Zmagom Jelinčićem dovoljno govori da samo traže povodom da ga napadnu i to bez razloga, kao i da i to govori o kampanji koja se vodi protiv Srbije.

Na pitanje da prokometariše to što je hrvatski portal Indeks preneo da se na strateškom forumu na Bledu fotografisao sa, kako kažu, kontoverznim slovenačkim političarem Zmagom Jelinčićem( koji je tu fotografiju postavio tviterul) i u tom kontekstu podsetili na Jelinčićeve pogrdne izjave iz 2007. o Hrvatima i Hrvatskoj i kako je došlo do ove fotografije, Vučić se nasmejao i u šali rekao da bi trebalo da odgovara za to i da se protiv njega podigne haška optužnica.

„Prišao čovek da se slikamo, šta da vam kažem, mislim da treba da odgovaram i da bi trebalo napisati jednu hašku optužnicu protiv mene, što sam sa nekim ko je želeo da se slika, a možda se nisam ni slikao nego su nas uhvatili… To vam dovoljno govori, kada tražite razloga da nekog bez razloga napadnete, o nečijim namerama, aspiracijama i političkim željama,a ne o meni“, kazao je predsednik Srbije.

Izvinjavam se što ne znam da ih je Jelinčić nazvao ovakvim ili onakvim pogrdnim imenom niti me zanima, niti mi pada napamet da im se pravdam za bilo šta, rekao je Vučić ironično..

Dodao je da bi isto bilo kada bi on rekao da svi koji žive u ulici Mile Budaka treba da odgovaraju što je trećina Srba pobijeno, trećina pokršteno, a trećina proterano.

„To vam je ta logika, potpuno besmislena, ali govori o kampanji protiv Srbje“, kazao je predsednik i dodao da mu je vladika Sergije je rekao da bi se zabrinuo za Srbiju kada ne bi njega, Vučića, svaki dan napadali i razapinjali i da ovako ne brine.

(Tanjug)

