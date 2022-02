Vučic: Sa nama Radenović, Begović, Grujicić, Ristovski. .

PEKING – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će na izbornoj listi SNS biti matematičar Stojan Radenović, molekularni biolog Jelena Begović, kao i profesorka Danica Grujičić, glumac i režiser Lazar Ristovski.

„Biće još mnogo, mnogo sportista, još mnogo naučnika i privrednika“, rekao je večeras Vučić za TV Pink iz Kine odgovarajući na konstataciju da drugi već izlaze sa kandidatima, a da on mudro ćuti, kao i da se pominje da će na listama SNS biti veliki broj intelektualaca, sportista…

Vučić je rekao i da nije od onih koji daju prednost ljudima koji se nikada nisu bavili politikom, ali da ima mnogo onih na koje se može računati.

„Kada imate Stojana Radenovica, najboljeg matematicara, najcitiranijeg u svetu, iz Srbije, ne mozete imati negativne konsekvence, već ste ponosni sto ste takvog čoveka privukli. Skroman, pristojan… prihvatio da pomogne“, rekao je Vučić dodajući da oni koji tako učestvuju u pomoći i podrsci pokazuju ogromnu hrabrost jer su uvek meta napada.

„Videli ste Đokovica, i on je kriv zato sto me je video. To su strasne stvari, to pokazuje političku nemoc“, ukazao je Vučih.

On je naveo da će se naprednjacima pridružiti i naučnica Jelena Gegović, vrhunski profesionalac, „zena jaka, stabilna“.

„Nikada ne bih rekao da bi bila sa nama, bavi se molekularnom biologijom, vrhunski naucnik, zahvalan sam joj“, rekao je Viučić, dodajući da ima jos mnogo takvih ljudi.

Kaze da će sa njima biti i profesorka Dana Grujicic, koja je uvek mnogo radila, kao i velikan glumsta Lazar Ristovski.

Biće jos mnogo i ljudi koji su napravili cudo, podigli IT sektor, koji su budućnost.

„Neki su sa nama, neki ce nas podrzati, oni su nezavisni i ne mozete nista da im uradite“, rekao je naveo primer Gorana Bregovića i Gage Antonijevića koji su , kako kaze, ostvareni, uspešni ,imaju karijere.

Vucić je ukazao da je pored ljudi, politika još vaznija, a posebno politika prostojnosti, što je za Srbiju vazno.

Kaže i da nema potrebe govoriti o političkim protivnicima i da oni sami govore za sebe.

„Neći ni o gafovima, sve sto su govorili je kako će nesto da sprece i uniste, nema druge poruke“, rekao je dodajući da sve što znaju je da će da ruse ili pomere spomenik Stefanu Nemanji.

Kaže da hoće da ga nose u Marinkovu Baru ili Borcu i primećuje da te delove grada smatraju selendrama, a i ne poznaju ih.

„Za mene da su oni prelepi“, kaze Vučih.

Povodom kritika političkih protivnika o platama, kaze da su plate skoro dva puta veće nego u njihovo vreme, a da su plate lekarima porasle 79, 5 odsto u poslednjih pet godina, da je minimalac 35.000 dinara…

„Jedan je drugi fenomen. Oni su napravili gresku jer zive u svom svetu u kome je sve lose, a samo su oni dobri. Oni nisu videli sta se sve dogodilo za 10 godina, misle da su plate iste kao u njihovo vreme, oni i ne zive od plata“, kaze Vučih

Nisu u stanju da razumeju da se Srbija promenila,dodaje, ne vide pruge, puteve, vozove…

Kaze da se nisu ni drznuli ni da pogledaju podatke, vec smanjuju plate lekarima.

Podseća i da Srbija ima sada čistu fiskalnu situaciju, da je javni dug niži nego na kraju 2012 godine, mnogo niži nego u nekim drugim zemljama.

(Tanjug)

