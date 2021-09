Vucic: Verujem u hrabrost naseg naroda, necemo dozvoliti progo

BUDIMPEŠTA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je veoma zabrinbut zbog prebijanja Srba na prelazu Brnjak, i upitao NATO i za EU zašto to dozvoljavaju.

„Rekli smo im jasno koje su granice do kojih ćemo trpeti nasilje Aljbina Kurtija i njihovih specijalnih snaga. I to znaju i Evropljani i Amerikanci. Veoma precizno smo rekli i koji su naši potezi i kojim redosledom će da idu“, rekao je Vučić novinarima u Budimpešti.

On je istakao i da veruje u hrabrost naseg naroda i ponovo poručio da se neće više dogoditi fizičko ugrožavanje i progon, ako bude takvuih pokušaja.

Vučić je napomenuo i da je i danas u Budimpešti razgovarao o situaciji na KiM i da je to pitanje o kome govori uvek i na svakom mestu.

Na pitanje kako on cita najnovije saopstenje EU da sve odredbe Briselskog sporazuma treba primeniti, a pri tom se ne apostrofira formiranje zajednice srpskih opstina Vučić je rekao:“Hvala im na tome, dobro je da važi Briselski sporazum.

“ Očekujem sutra hitan sastanak Upravljačkog tima o Zajednici srpskih ioptina, nadam se da nećemo čekati narednih devet godina“, rekao je Vučić u ironičnom tonu, aludirajući na upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština,predviđen Briseldskim dogovorom.

On je objasnio da je nesporno da se ZSO odnosi na 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, sa izuzetkom tri naselja

„Oni su uzeli lažnu kombinaciju sportazuma iz 2011. i nekog aneksa iz 2016. godine što je takođe nakaradno tumačeno, ali EU predstavnicima je to dovoljno i oni kažu da to negde piše i da imaju pravo. Ako je to tako zašto onda rušite, skidate, cepate, hapsite ljude koji se ponašaju nedvosmisleno u skladu sa briselskim sporazumom“, rekao je Vučić.

Kada vam nešto treba, dodao je, onda kao sa švedskog stola uzimate poluinformacije i zloupotrebljavate polupravila na najgori način i zauzimate sever.

“ Sa druge strane da ne pričam o akrivnostima, oni traže srpske agente po šumama, plaše se svakog drveta. Da nije tragično, da se pomalo nasmejete, ali oni sve to mogu, a kada dođe do stvarnog ispunjavanja Briselskog sporazuma oni onda hapse jer im se može“, rekao je Vučić.

Dodao je da sve to govori o našoj teškoj situacioji i o kakvim se licemerima radi ističući da se ne radi tu o Kurtiju, već o onima koji ga podržavaju a kod kojih je to izraženije.

(Tanjug)

