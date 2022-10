Vučurović traži procesuiranje Kentere zbog odavanja tajni

PODGORICA – Poslanik DF-a Jovan Vučurović pozvao je nadležne u Crnoj Gori da procesuiraju smenjenog direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Sava Kenteru i rukovodioce tajne službe koji su nezakonito dali na uvid tajne podatke.

„Čuli smo da lokalni agent CIA, Savo Kentera, priznaje da je, kao direktor jedne NVO, tražio i dobijao pristup tajnim podacima u ANB! Naravno, odmah moraju biti procesuirani i Kentera, a pre svega oni koji su mu nezakonito dali na uvid tajne podatke. Radi se, izgleda, o periodu kada je šef zloglasne, kriminalne ANB bio Peruničić, a predsednik vlade Duško Marković (DpS)“, saopštio je Vučurović.

Istakao je da se ovim Kenterinim priznanjem potvrđuje ono o čemu javnost odavno govori – da je deo NVO sektora najobičnija agentura koja za pare i druge privilegije radi za zapadne službe i odrađuje za njih razne prljave poslove.

„A to je zakonom zabranjeno. To su one NVO koje u kontinuitetu napadaju DF i govore kako najjača politička organizacija parlamentarne većine ne može u vladu, to su oni koji mrze srpski narod, napadaju SPC, Srbiju… Eto takav polusvet, potpuno nezakonito, ima pravo da dobije tajne podatke zato što špijaju za zapadne službe. A te tajne podatke moraju da im daju po nalogu zapadnih službi, čime je Kentera priznao da je Crna Gora kolonija, a ne nezavisna država“, naveo je Vučurović.

Naveo je i da se nikako se ne sme zaboraviti da su te NVO i pod kontrolom DPS, pa se samim tim, osim što su pod kontrolom nekih ambasada nalaze i pod malignim uticajem mafije.

„Glavni specijallni tužilac je na potezu“, poručio je Vučurović.

(Tanjug)

