Vuletić: Vladi sa DF ne predviđam svetlu budućnost

BEOGRAD – Predsednik Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić izjavio je danas da veruje da će se, nakon završetka predsedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, formirati vlada sa Demokratskim frontom(DF), ali je i dodao da joj ne predviđa svetlu budućnost.

Vuletić je, govoreći za Tanjug, odbacio mogućnost da Zapad utiče na izbore u Crnoj Gori, ali nije isključio mogućnost da na predsedničkim izborima pobedi kandidat Evrope sada Jakov Milatović i da se formira vlada van DPS.

„Toj vladi ne predviđam svetlu budućnost, a građani će platiti visoku cenu. Biće to slična vlada kao i ova, jer potpuno drugačije glasače imaju DF i Evrope sada i to će onemogućavati rad te vlade. Birači Evrope sada neće podržati prekid evrointegracija, izlazak iz NATO i drugačije povezivanje sa Srbijom nego danas“, smatra Vuletić.

On veruje da će zato ponovo doći do nestabilnosti vlade i da će u narednih godinu i po dana do dve godine ponovo doći do izbora.

„Evropi sada će se žuriti, pošto će njihov ekonomski program propasti, pa će žuriti na izbore da zadrže stečeni kapital. Tek tada, posle tih izbora, biće moguća koalicija Evrope sada i Demokratske partije socijalista(DPS)“, kaže Vuletić.

On kaže da je nakon promene parlamentarne vlasti praktično zaustavljen proces evrointegracija, a da je za Mila Đukanovića najveći problem da objasni delu svog biračkog tela program Evrope sada.

„U Podgorici je dobar deo DPS glasao za Milatovića. To govori da su birači iscrpljeni, jer je to dugo u kontinuitetu siromašno društvo“, kaže Vuletić.

Smatra da je DPS započela sveukupne reforme, a kao jedan od najvećih poteza ulazak Crne Gore u NATO.

„Crna Gora je koncipirana kao građansko, multietničko društvo koje ne favorizuje jednu naciju i koje ne projektuje nacionalizam onako kako se ovde to doživljava. Evropa sada je kukavičko jaje od pre dve godine koje je eksplodiralo u Crnoj Gori. Evropa sada i njihov ekonomski program ne mogu da opstanu“, smatra Vuletić i dodaje da će se vrlo brzo pokazati da budžet Crne Gore ne može da izdrži program Evrope sada.

On smatra da je dobro da Evropa sada preuzme odgovornost za vođenje Crne Gore pošto su obećali program koji će slomiti usluge Crne Gore vrlo brzo.

„Dali su ekonomska rešenja koja očigledno neće biti ostvarena. Dobro je da svima bude jasno ko je odgovoran za život građana“, smatra Vuletić.

On postavlja pitanje zašto su nama u Srbiji toliko važni izbori u Crnoj Gori i zašto je kompletno javno mnjenje usmereno toliko padom Mila Đukanovića sa vlasti.

„Do 2020. Crna Gora sa DPS-om bila je na najboljem evropskom putu, ušla je u NATO pakt i obnavljala svoju državnost što su za njene građane bile veoma važne stvarni. Nije Milo Đukanović na silu vladao 30 godina, niti je krao izbore. Za Srbiju je bitna Crna Gora zato što je Srbija neusklađena sa svetom i ovim vremenom u kome živi“, tvrdi Vuletić.

(Tanjug)

