Za i protiv maninske vlade u Crnoj Gori

PODGORICA – Stranke parlamentarne većine u Crnoj Gori imaju različite stavove o predlogu koalicije Crno na bijelo Dritana Abazovića o formiranju manjinske vlade, pa tako Socijalistička narodna partija (SNP) saopštila je danas da će njeni poslanici glasati onako kako odluče stranački organi.

To je praktično odgovor premijeru Zdravku Krivokapiću, koji je juče novinarima rekao da ga svakodnevno pozivaju članovi SNP-a i govore da, kako je rekao, najmanje dva njihova poslanika neće podržati predlog Abazovićevog GP URA, koja je okosnica koalicije Crno na bijelo.

Krivokapić je rekao i da je Abazovićev predloženi koncept manjinske vlade prevara i poručio da će sve maske pasti do 1. marta, kada bi trebalo da bude održana sednica parlamenta posle zimske pauze.

Ključno pitanje u podgoričkim mediima koje se sada nameće je da li će novonastala situacija doprineti izlasku iz šestomesečne političke krize u Crnoj Gori ili će ona biti dodatno produbljena.

Predsednik Socijalističke narodne partije Crne Gore (SNPCG) Vladimir Joković tvrdi da je ta stranka jedinstvena i da će poslanici u parlamentu za manjinsku vladu glasati, kako je kazao, „onako kako odluče organi partije“.

Joković je na konferenciji za novinare kazao da su od Krivokapićeve ekspertske vlade očekivali potpis stanovništva, potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC, da se razvlasti DPS, bolju i ka EU okrenutu Crnu Goru.

S druge strane Demokratski front je ranije već poručio da nikada neće izdati narodnu pobedu od 30. avgusta 2020.

Jedan od lidera tog saveza Andrija Mandić je rekao da su upravo Krivokapić i Abazović pokušali da „istope“ tu pobedu.

Ocenio je da je jučerašnje obraćanje Krivokapića novinarima i Abazovićevo dan ranije, „najbolje lice i naličje“ aktuelne vlade Crne Gore.

„Demokratski front je upozoravao da će se ovo jednom završiti i od nekadašnje velike ljubavi i grljenja stigli smo dotle da padaju niski udarci, šire se svakakve izmišljotine i padaju teške optužbe. Nije bilo teško zaključiti da će se na kraju sve i tako odigrati“, rekao je Mandić, koji je i predsednik Nove srpske demokratije.

Građani Crne Gore, istakao je Mandić, moraju da znaju da postoji Demokratski front, i da ih on nikada neće izdati.

U izjavi za Prvu tv. Mandić je rekao da nije baš lako realizovati sve što je neko zamislio da može da uradi i podsetio na, kako je kazao, ono grljenje pre 15 meseci, kada su Krivokapić i Abazović uspeli da iz izvršne vlasti isključe koaliciju „Za budućnost Crne Gore“.

„Tada su bili srećni, mislili su da su stigli do cilja. A danas ih mi gledamo onako tužno i verute – da nije u pitanju politička tragedija zbog pobede od 30. avgusta – ovo bi bila velika društvena komedija gde bi svako mogao da se nasmeje glavnim akterima, a koja se završava neslavno.

Priča o manjinskoj vladi koju predlaže GP URA logički i politički je neodrživa i neće doneti ništa dobro Crnoj Gori, poručio je poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović.

On je gostujući u emisiji Radija Crne Gore rekao da manjinska vlada sa podrškom DPS-a nije stabilna vlada sa pouzdanom većinom.

“Teško će nekome sada oni objasniti da će se reforma pravosudnih institucija obaviti sa učešćem DPS-a u vlasti, oni to nisu mogli da urade ni kada su sami imali vlast. Teško će nekome objasniti da će se Zakon o poreklu imovine usvojiti i da će se realizovati sa DPS-om. Da su oni to hteli imali su 30 godina za to. Ova priča je logički i politički neodrživa i mislim da ako se sa njom bude išlo, definitivno neće doneti ništa dobro Crnoj Gori”, poručio je Krapović i istakao da bi manjinska vlada bila kršenje izborne volje građana.

“U pitanju je jedna vrsta skrivene agende, zakulisnog ‘dila’, između GP URA i Civisa i DPS-a i opozicije u Skupštini“, rekao je Krapović.

Iz DPS Mila Đukanovića, pak, saopšteno je da će njihovi poslanici glasati za svaku opciju koja će Crnu Goru izvesti iz aktuelne političke krize.

(Tanjug)

