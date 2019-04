Za pomorski udes sa mrtvim i povređenim-tri godine zatvora

PODGORICA – Pljevljak Srđan Danilović osuđen je na tri godine zatvora zbog pomorskog udesa na Velikoj plaži u Ulcinju prošle godine, kada su smrtno stradali slovenacki državljani Zejnepe Izahiri (35) i njen sin Y. I. (10), a teže povređeni Izahirina kćerka J. I. (13) i suprug Petrit Izahiri (36), pišu podgoričke “Vijesti”.

Prema optužnici za teško delo protiv bezbednosti javnog saobracaja, Danilović je 24. jula prošle godine u 13.45 casova, na oko 500 metara od obale, upravljajući skuterom koji je vukao takozvanu “bananu“ sa Slovencima, u jednom momentu izgubio kontrolu nad plovilom.

To je dovelo do sudara sa brodićem koji je prevozio turiste od Male do Velike plaže.

Ekipa hitne pomoci stigla je na lice mesta vrlo brzo, doktori su pokušali reanimaciju majke i sina, ali su na kraju mogli samo da konstatuju smrt.

Pljevljak na sudu, navode Vijesti, nije sporio odgovornost za tragediju, ali je tvrdio da mu je u trenutku nesreće otkazao skuter.

Veštak je tada negirao da je došlo do greške u upravljaču, već da su nagli manevri uzrok gubitka kontrole nad plovilom i tragedije.

U optužnici se navodilo i da je okrivljeni skuterom upravljao suprotno pravilniku i da se nije kretao sigurnosnom brzinom da bi mogao preduzeti pravilnu i efikasnu radnju koja bi sprečila sudar.

