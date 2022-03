Za SNP prihvatljivo da se u Srebrenici dogodio genocid

PODGORICA – Potpredsednik odlazeće crnogorske vlade i mandatar za sastav nove izvršne vlasti Dritan Abazović izjavio je danas da je za Socijalističku narodnu partiju sasvim prihvatljivo da se „u Srebrenici dogodio genocid“, kao i da je ta partija već potpisala sporazum u kojem stoji da je „Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu“.

Na vanrednoj konferenciji za novinare, Abazović je rekao da je Crnoj Gori hitno potrebna nova vlada i da, ako, kako je kazao, neko misli suprotno u velikoj je zabludi.

„Ako neko misli da nam trebaju pregovori još dva meseca i da u ovakvom stanju možemo da čekamo krizu u velkioj je zabludi“, rekao je Abazović i najavio da će se danas ponovo sastati sa predstavnicima SNP.

Što se njega kao mandatara tiče, Abazović je rekao da je 98 odsto posla u vezi sa formiranjem nove vlade završeno.

“Mene da postavite da potpišem za Sebrenicu… To traže SD i SDP. Ako njima nešto znači ja ću to po dva puta dnevno potpisivati. Oni pokušavaju da stvore pritisak u odnosu na SNP ali za SNP je to prihvatljivo“, rekao je Abazović i dodao:

„SNP je već potpisao dokument gde se navodi da je Ruska Federacija izvršila agresiju na Ukrajinu“.

Ako, kako je naveo, neko zbog svojih fotelja i projekcija, želi ovo da uruši neka to uradi ali će građani znati to da cene.

„Manjinska vlada nije trajno rešenje nego bajpas”, rekao je Abazović novinarima, nakon sednice vlade koja je prekinuta zbog svađe premijera Zdravka Krivokapića i ministra spoljnih poslova Đorđa Radulovića.

(Tanjug)

