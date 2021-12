„Zabeležite moje reči“: Milijarder objasnio zašto će propasti čovečastvo

Preduzetnik Ilon Mask pozvao je sve one koji veruju da je naša planeta prenaseljena da ponovo o tome razmisle. Depopulacija, a ne prenaseljenost, biće uzrok propasti čovečanstva, smatra generalni direktor Tesle.

Svetska populacija se približava broju od 8 milijardi ljudi, ali Mask veruje da još uvek na Zemlji nema dovoljno ljudi.

„Mislim da je jedan od najvećih rizika za civilizaciju niska stopa nataliteta i brzo opadajući natalitet“, rekao je direktor Tesle i Spejsiksa.

„Toliko ljudi, uključujući i visoko obrazovane, misli da ima previše ljudi na svetu i da broj stanovništva raste van kontrole“, rekao je Mask i dodao da je situacija „potpuno suprotna“.

„Ako ljudi ne budu imali više dece, civilizacija će se raspasti, zabeležite moje reči“, predvideo je milijarder.

Podaci Svetske banke pokazuju da je globalna stopa nataliteta u padu od 1963. godine, sa blagim oporavkom oko ranih 1980-ih.

Mask je takođe rekao da mu se ne dopada ideja o super dugom životu, a pogotovo ideja o besmrtnosti. To bi samo dovelo do stagnacije jer se ne bi dozvolilo da nove ideje napreduju, smatra on.

„ Ako bismo živeli zauvek, mogli bismo da postanemo veoma okoštalo društvo u kome nove ideje ne mogu da uspeju“, rekao je Mask.

Međutim, Maskova zabrinutost u vezi sa natalitetom možda ima veze sa njegovim budućim planovima, pošto je nedavno govorio o izgledima da čovečanstvo postane „multiplanetarna“ vrsta i objasnio da bi njegova raketa Spejsiks starsšip, koja je trenutno u razvoju, možda mogla da bude ključna da ta ideja postane stvarnost, prenosi RT.

Govoreći o tom konceptu, Mask je precizirao da planira da u narednih 40 do 100 godina pošalje milion ljudi na Mars.

(Sputnjik)

