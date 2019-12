Zaev: Mickoski neće doći na vlast, hoće da poništi sporazume

SKOPLJE – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ubeđen je da će lider opozicionog VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski poništiti dogovore sa Grčkom i Bugarskom, ukoliko ta stranka pobedi na prevremenim parlamentarnim izborima u toj zemlji, preneo je skopski portal a1on.

Zaev je, komentarišući izjavu Mickoskog da će poništiti Prespanski sporazum sa Grčkom, ukoliko dođe na vlast, i pored toga što su strateški ciljevi VMRO-DPMNE učlanjenje u EU i NATO, rekao da upravo zbog toga Mickoski neće doći na vlast.

„Da, ako Mickoski dođe na vlast, on će poništiti Prespanski sporazum sa Grčkom i sporazum sa Bugarskom, ali zato neće doći na vlast i zato je to nemoguće“, naglasio je Zaev.

Dogovori Severne Makedonije sa Grčkom i Bugarskom nisu šala, već ozbiljna stvar, istakao je Zaev.

„Koliko je bilo teško i kolika je bila potrebna hrabrost da se usvoje te odluke, sa istom težinom, istom hrabrošću, odlučnošću i odgovornošću treba da se pristupa i u budućnosti ka tim pitanjima. Ne sumnjam da će VMRO-DPMNE, ako dođe na vlast, poništiti sporazum i da će učiniti sve da to uradi. Ali istovremeno treba pošteno da kažu građanima da će nas to vratiti nazad od Evropske unije i od NATO, a da ne pričam da će nas to posvađati ponovo sa susedima, i kakve će posledice imati na ekonomiju i na ceo region“, rekao je Zaev.

On je poručio da je pošteno da, kada neko najavljuje poništavanje sporazuma, onda objasni kako će u budućnosti garantovati učlanjenje u NATO i EU.

(Tanjug)