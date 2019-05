Zvanična Moskva: Nova provokacija Prištine, pokrovitelji da ih urazume

Zvanična Moskva smatra da upad kosovskih specijalnih snaga u srpske opštine na severu KiM i privođenje Srba predstavlja novu provokaciju Prištine, s ciljem da se zastraši i protera nealbansko stanovništvo i da se silom uspostavi kontrola nad tom oblašću, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Podsećamo da je tokom dijaloga Beograda i Prištine, uz učešće i podršku Zapada, postignut dogovor da kosovske specijalne snage naoružane dugim cevima na sever neće ulaziti“, rekla je Zaharova.

Bez obzira na to, poslednjih godina to se stalno ponavlja i međunarodne snage na to gledaju popustljivo.

„Potpuno je jasno da je takvo ponašanje kosovskih Albanaca direktna posledica višegodišnjeg podsticanja od strane EU i SAD. Kosovski rukovodioci su se već navikli da im sve provokacije prolaze“, navela je ona.

Kako je istakla, slični koraci će voditi ka podizanju međuetničkih tenzija.

Oni lišavaju smisla višegodišnje napore međunarodne zajednice da se dođe do mirnog rešenja.

„Trenutak za upad nije izabran slučajno – odmah posle izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u parlamentu o kosovskom pitanju. Pretpostavljamo da uzdržan pristup Beograda, s ciljem da se postigne pravedno i dugoročno rešenje, ni Prištinu ni njene zapadne pokrovitelje ne zanima“, ističe se u saopštenju ruskog MIP.

Ona je rekla da Moskva, u ovako odgovornom trenutku, poziva međunarodne pokrovitelje Prištine da urazume kosovkse radikalne snage i spreče dalje širenje konflikta sa nepredvidljivim posedicama.

(Tanjug)