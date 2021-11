Zaharova: Za razliku od SAD Rusija ispunjava obaveze

MOSKVA – Rusija za razliku od SAD ispunjava svoje međunarodne obaveze u borbi protiv klimatskih promena, poručila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je na taj način prokomentarisala kritike koje je američki predsednik Džozef Bajden izneo na račun Rusije i Kine zbog toga što njihovi lideri nisu prisustvovali samitu o klimatskim promenama COP26 u Glazgovu.

„Za razliku od naših američkih kolega, Ruska Federacija energično i, naglašavam, dosledno ispunjava svoje obaveze koje ima prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promenama i Pariskom sporazumu. Čudno je čuti takve stvari od SAD, imajući u vidu krajnje nesistematičnu i haotičnu politiku koju Vašington vodi u ovom polju“, navela je Zaharova.

Kako je dodala, prema procenama Rusije, i Kina ima konstruktivan stav prema čitavom nizu pitanja iz globalne agende o klimatskim promenama.

Zaharova je rekla da je Rusija jedan od lidera u globalnom procesu dekarbonizacije i da je postavila cilj da postigne neutralnost ugljenika do 2060. godine, prenosi TAS S.

Bajden je na samitu COP26 kritikovao Kinu i Rusiju da nisu učinile dovoljno za rešavanje krize koju izazivaju klimatske promene.

„Mi smo se pojavili i time uticali na to kako ostatak sveta vidi Ameriku i njene lidere. To je ogroman problem, a oni su na to okrenuli glavu. Kako mogu da urade to i nazovu sebe velikim vođama“, rekao je Bajden na samitu COP26, prenosi CNN.

Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin nisu prisustvovali klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Glazgovu, koji se smatra najvažnijim međunarodnim pregovorima o klimi poslednjih godina.

(Tanjug)

