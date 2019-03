Zapadni mediji: Završeno jedno od najznačajnijih suđenja

HAG – Zapadne agencije i mediji prenose danas da je presudom Radovanu Karadžiću okončano jedno od „najznačajnijih suđenja“ za zločine počinjene tokom sukoba na Balkanu, uz ocenu da će ona imati „ogroman ođek“ u zemljama bivše Jugoslavije.

Američka agencija Asošited pres i britanski Rojters preneli su pod oznakom „hitno“ vest da je Žalbeno veće Mehanizma u Hagu osudilo prvog predsednika RS na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja.

Obe agencije, kao i Bi-Bi-Si, beleže da se prolomio aplauz nakon što je predsednik Žalbenog veća sudija Van Josen iz Danske izrekao presudu, kao i da je Karadžić izgledao ravnodušno.

Rojters i Bi-Bi-Si predviđaju da će presuda imati „ogroman ođek“ u zemljama bivše Jugoslavije, naročito u BiH gde, kako se navodi, i dalje postoji podeljenost među etničkim zajednicama i gde Karadžića i dalje mnogi bosanski Srbi vide kao heroja.

Britanska agencija napominje da je presuda Karadžiću pravosnažna i da ne može više da bude osporena žalbom.

Primećuje i da je Karadžić, za kojeg ističe da je tvrdio da je sud UN bio pristrasan u odnosu prema njemu, ravnodušno stajao dok je Josen čitao presudu.

S tim je saglasan i AP, koji navodi da Karadžić gotovo da nije pokazao nikakvu reakciju dok je Josen čitao osuđujuću presudu, koja znači da će on najverovatnije provesti ostatak života iza rešetaka.

Bivši bosanski lider, jedna je od najviših licnosti kojima sudi Haški sud za ratne zločine, navodi AP i dodaje da se njegov slučaj smatra ključnim u pružanju pravde žrtvama sukoba, u kojima je poginulo preko 100.000 ljudi, a milioni ostali bez kuća.

AP piše da je sudija Josen rekao da je sudsko veće pogrešilo u izricanju kazne od samo 40 godina zbog onoga što je on nazvao „sistematskom okrutnošću“ Karadžićevih zločina.

Agencija napominje i da su porodice žrtava koje su otputovale u Hag pozdravile presudu, kao i da su majke žrtava i pojedine starije osobe plakale sa vidljivim olakšanjem nakon što su odgledale presudu na ekranu u Srebrenici.

Bi-Bi-Si objašnjava da su sudije Žalbenog veća potvrdile Karadžićevu osudu za genocid u Srebrenici 1995. godine i presudile da je kazna od 40 godina nametnuta na kraju prethodnog suđenja bila je suviše blaga, s obzirom na „obim i sistematsku osudu“ zločina o kojima se radi.

Kako se navodi, Karadžić, koji je uhapšen 2008. godine, ostaće u pritvorskoj jedinici u Hagu, dok sudije ne odrede gde će služiti kaznu.

Vest o tome da je Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora prenela je i američka agencija Blumberg, navodeći da je sud u Hagu „potvrdio presude koje su uključivale njegovu ulogu u smrti 8.000 muslimanskih muškaraca i dečaka u Srebrenici“, koje agencija naziva „najgorim masovnim ubistvu u Evropi od holokausta“.

Navodi se da je on osuđen i za prisilnu deportaciju ljudi, uzimanje talaca i za sprovođenje 44-mesečne opsade Sarajeva.

Blumberg napominje da je predsedavajući sudija Žalbenog veća u Hagu rekao da ranija zatvorska kazna od 40 godina, izrečena 2016, „potcenjuje izvanrednu težinu Karadžićeve odgovornosti i njegovog integralnog učestvovanja“ u zločinima i da je bila „nerazumna i očigledno nepravedna“.

Tom presudom je Karadžić proglašen krivim za genocid i još devet tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti za svoje postupke u ratu u Bosni i Hercegovini, podseća Blumberg.

Blumberg, koji Karadžića naziva „jednom od najistaknutijih meta tribunala zajedno sa njegovim vojnim komandantom Ratkom Mladićem i pokojnim srpskim moćnikom Slobodanom Miloševićem“, podseća da je suđenje Karadžiću pred Haškim tribunalom započelo je 2009. godine, sa gotovo 600 svedoka u preko 497 dana svedočenja.

Agencija navodi i da je Karadžić insistirao na tome da mu je pokojni američki diplomata Ričard Holbruk, koji je posredovao u Dejtonskom sporazumu, obećao da neće biti procesuiran ako se povuče iz javnog života.

(Tanjug)