Zastava CG projektovana za zid Cetinjskog manastira

CETINJE – Na Cetinju su sinoć nastavljene provokacije tako što su sinoć na zidovima manastira projektovali ovaj simbol crnogorske države, što je oštro osudio lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Cetinjani su, naime, najpre tokom vikenda kačili crnogorsku zastavu na ogradu ovog verskog objekta, sedišta Mitropolije crnogorsko-primorske, a onda su je projektovali na zidu Cetinjskog manastira, dok je grupa građana sve to ispratila aplauzom.

Reakcija Cetinjana usledila je nakon što je u subotu podneta krivična prijava protiv monahinje S.S. zbog sumnje da je navodno skinula i bacila zastavu Crne Gore, čime je, kako se navodi, izvršila povredu ugleda crnogorske države.

Ovim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova u Vladi Crne Gore Ranko Krivokapić, inače jedan od najžešćih protivnika potpisivanja Temeljnog ugovora između države i Srpske pravoslavne crkve.

On je na Tviteru napisao da će zastava Crnojevića biti vraćena da bude barjak obnovljene nezavisne Crne Gore.

„Vraćena Državi, a biće vraćena i na Cetinjski manastir na kom se od njegovog prvog dana vijorila. Neka ne tumače našu kulturu i dobrotu kao slabost – vrnut’ ćemo što je naše”, rekao je Krivokapić.

Plato ispred Cetinjskog manastira obišao je mitropolit nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo.

„Polusvet koji drži barjake kao članske karte drži čas Crnoj Gori kako valja i kako ne valja“, poručio je ovim povodom lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

On je rekao i kako su neki “za tuđi sendvič i bidon nafte spremni da gurnu novi ugarak u temelj crkvene i necrkvene Crne Gore”.

Danilović je rekao da se državna zastava “koristi kao peškir po ogradama”, što je u suprotnosti sa zakonom.

“Zar nije dovoljno što je gradonačelnik Podgorice u različitim oblicima kači na svaki stub rasvete, na stubove od struje, rastegne i razapne na kanape iznad bulevara i tako drži od maja do kraja jula na temperaturama koje ih izobliče često do neprepoznavanja. Je li to patriotizam”, upitao je Danilović na Fejsbuku.

Ljudi, kaže Danilović, imaju zakonsku obavezu da poštuju državnu zastavu ali niko nema obavezu da je voli.

“Način na koji je usvojena i vreme kada je to urađeno trajno su podelili narod jer je, s pravom, ogroman broj njih smatra kreacijom Ranka Krivokapića koja ničim ne podseća na slavnu, pa ni simboličku, istoriju Crne Gore. Ipak, iako je tako, sve dok je državna zastava, i oni koji je vole morali bi je čuvati od svojih često jadnih poriva”, rekao je lider UCG.

Danilović je optužio portale da su posejai “sušto i lažavo zlo” povodom slučaja monahinje koja je juče uklonila i bacila državnu zastavu.

“Monahinju je valjalo tražiti, naći i raspeti ispred Manastira ili Biljarde? Te iste monahinje, međutim, već decenijama ukrašavaju i obnavljaju nekada zapuštene manastire širom Crne Gore, oživljavaju dušu jedne nesrećne države koja je decenijama pre umesto državnih zastava po ogradama, kitila manastire i crkvišta stadima koza, životinjskim izmetom i deponijama smeća. Te iste, bezimene monahinje, prvo su morale godinama da čistekorov, gnoj, ljudski nesojluk i gadluk, kojim su naši brkati posleratnijunaci zasrali svaku stopu negdašnjih svetih mesta, prenoseći svetost na spomenike podignute sebi i sebi sličnima”, istakao je on.

(Tanjug)

