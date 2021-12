Zastrašujući snimak pada helikoptera, survao se na most i odmah izgoreo (video)

Strašna nesreća se u utorak dogodila u Luzijani kada je pao helikopter na mostu, a snimci incidenta su počeli da kruže internetom. Tom prilikom poginuo je pilot.

Pilot je identifikovan kao Džošua Holi, a nesreća se dogodila oko 12.30 14. decembra, prenosi Njuzvik.

Holi je radio kao pilot, instruktor letenja i bio je menadžer flote i tehnologije za Five-S Group, jednu građevinsku kompaniju.

