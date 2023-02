Zatvoreni iranski reditelj Džafar Panahi počeo štrajk gladju

Iranski reditelj Džafar Panahi, koji se nalazi u zatvoru šest meseci, rekao je da je počeo štrajk gladju da protestvuje zbog uslova u zatvoru, navodi se u saopštenju koje je danas objavila njegova supruga.

Panahi, čiji filmovi su nagradjeni na više evropskih filmskih festivala, uhapšen je u julu pre talasa protesta koji potresaju iranske vlasti od septembra prošle godine.

Iako se nadao da će biti oslobodjen prošlog meseca on je zaddržan u zatvoru Evin u Teheranu.

„Danas kao mnogi ljudi zarobljeni u Iranu nemam drugi izbor nego da protestujem protiv nehumanog ophodjenja sa nečim što mi je najvrednije, svojim životom. Odbijaću da jedem i pijem i da uzimam lekove do oslobađanja“, rekao je reditelj čiji štrajk gladju je počeo 1. februara.

„Ostaću u ovom stanju dok, možda, moje beživotno telo ne bude oslobođeno iz zatvora“, dodao je on.

Šezdesedvogodišnji Džafar Pahani uhapšen je 11. jula i osuđen na izdržavanje šestogodišnje kazne zatvora izrečene 2010. godine zbog „propagande protiv sistema“. Međutim 15. oktobra Vrhovni sud je poništio presudu i naložio novo suđenje zbog čega se njegov branilački tim ponadao da će biti oslobodjen.

Pahani je osvojio Zlatnog lava na Mostri u Veneciji 2000. godine za film „Krug“, u 2015. dobio je Zlatnog medveda u Berlinu za „Taksi Teheran“ a 2018. godine osvojio je nagradu za najbolji scenario za „Tri lica“ na festivalu u Kanu.

„Solidarni smo sa Irancima koji se bore za svoja prava, osuđujemo njegovo hapšenje i pozivamo na oslobađanje“, napisao je Berlinski filmski festival na Tviteru.

U Francuskoj, udruženja filmskih stvaralaca ARP i SRF saopštila su da je Panahi započeo štrajk glađu kao odgovor na njegov progon „od strane represivnih i iranskih vlasti koje ubijaju slobodu“.

„Moramo kolektivno odgovoriti na ovaj poziv za pomoć“, rekli su, pozivajući na njegovo hitno puštanje. Filmski festival u Kanu saopštio je da „ponovo potvrđuje svoju punu podršku (Panahiju) zahtevajući, kao i mnogi umetnici, festivali i organizacije širom sveta, njegovo trenutno puštanje na slobodu“.

Panahijev najnoviji film, „Nema medveda“, u kojem, kao i u većini njegovih nedavnih radova, glumi i sam režiser, prikazan je na Venecijanskom filmskom festivalu 2022. kada je reditelj već bio iza rešetaka. Osvojio je specijalnu nagradu žirija.

Panahijevo hapšenje u julu usledilo je nakon što je prisustvovao sudskom ročištu za kolegu filmskog reditelja Mohameda Rasulofa, koji je priveden nekoliko dana ranije.

Imprisoned Iranian filmmaker Jafar Panahi on hunger strike: „I will remain in this state until perhaps my lifeless body is released from prison.“

We stand in solidarity with Iranians fighting for their rights, condemn his arrest and call for his release.https://t.co/ZRe1fZJtky

— Berlinale (@berlinale) February 2, 2023

(Beta)

