Zaustaviću pregovore s Turskom ako dođem na čelo EK

LJUBLJANA – Kandidat Evropske narodne stranke (EPP) za vodeće mesto glavnog izvršnog tela EU-a Manfred Veber izjavio je u razgovoru za današnji slovenački list „Večer“ da će zaustaviti pristupne pregovore Turske o članstvu u Evropskoj uniji postane li predsednik nove Evropske komisije.

„Kao kandidat za predsednika Evropske komisije želim biti konkreten i razumljiv ljudima. Zato i obećavam da ću, ako postanem predsednik Komisije, zaustaviti pristupne pregovore s Turskom jer smatram da Turska ne može biti članica EU“, kazao je Veber u razgovoru za mariborski list.

Nemački političar upozorio je da je u Evropi važna veličina i snaga neke stranke, i pozvao birače stranaka desnog centra da u što većem broju izađu na izbore, prenela je Hina.

„Ne sme se dogoditi da se nakon izbora probudimo s Evropskim parlamentom u kojem će većina izabranih zastupnika biti s lista populista i ekstremista koje odbijaju saradnju i kompromise, a to je realno, i sve bi moglo završiti u nacionalističkoj i egoističkoj Evropi“, naglasio je Veber.

On je istakao da je od velike važnosti da se na evroizbore izađe i da na njima pobede „ozbiljne i prodemokratske stranke“.

„Mi, hrišćanski demokrati, predstavljamo jasnu viziju budućnosti, mi smo sredina između levice i nacionalista. Nudimo uslove za stabilan evro, za privredni rast, za zaštitu naših granica“, rekao je Veber za mariborski „Večer“.

On je naveo da će još ove sedmice ponovo posetiti Budimpeštu kako bi intervenisao u sporu EPP-a i stranke mađarskog premijera Viktora Orbana Fides.

„Potrebno nam je više interakcije i razgovora kako bismo se bolje razumeli, no to znači da obe strane tome moraju dati svoj prilog. Videćemo kakav će biti ishod, razgovaraću s Orbanom, no loptica je sada u rukama Budimpešte“, kazao je Veber.

(Tanjug)