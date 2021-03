Zbog blokade Sueckog kanala stoji više od 300 brodova

KAIRO – Direktor egipatske Uprave Sueckog kanala (SCA) Osama Rabi potvrdio je da čak 321 brod čeka prolaz kroz Suecki kanal nakon što se gigantski teretni brog „Ever Given” nasukao pre pet dana i blokirao plovni put.

„Ukupno 321 brod je zaglavljen na severnom i južnom kraju kanala, kao i na jezeru u blizini Ismailije i svakom je pružena logistička podrška“, izjavio je Ravi na konferenciji za novinare u subotu u Ismailiji, prenosi Rojters.

Egipatski zvaničnik je rekao i da je sa broda uklonjeno 9.000 tona balastne vode kako bi se oslobodio , ali da je situacija komplikovana jer teretnjak duži od širine kanala.

Agencija navodi da je Rabi naglasio da se brodovi koji čekaju mogu slobodno preusmeriti oko Rta dobre nade, što je dve nedelje duži put, ali još niko nije to učinio.

Veliki teretni brod Ever Given, dužine 400 metara i širok 59 metara, posle iznenadnog udara vetra koji mu je poremetio kurs, ukoso se nasukao u Sueckom kanalu, na tom mestu širokom manje od 300 metara, čime je blokirana jedna od arterija svetske ekonomije.

(Tanjug)

